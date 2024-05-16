Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

874 подписчика

Сотрудники Госавтоинспекции г. Хабаровска провели профилактическую акцию «Письмо водителю»

Полицейские совместно с учениками специализированного класса Госавтоинспекции МБОУ № 14 города Хабаровска в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Сбавь скорость, пропусти пешехода» обратились к автолюбителям с просьбой соблюдать Правила дорожного движения и быть аккуратными при совершении маневров на дорогах и дворовых территориях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх