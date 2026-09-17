📹⚡️Турецкая компания ROKETSAN провела очередной этап испытаний перспективных авиационных средств поражения, в ходе которого вертолёт SeaHawk ВМС Турции в районе Антальи выполнил практические стрельбы ракетами L-UMTAS и TEMREN с инфракрасной головкой самонаведения по наземным и воздушным целям.