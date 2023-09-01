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Михаил Глухов станет тренером по развитию игроков в «Ак Барсе» (Metaratings)

Экс-нападающий казанского клуба станет тренером по развитию игроков, сообщает Metaratings.ru. Глухов завершил игровую карьеру в августе.

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