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"У русских выиграть не получится. Я это четко понимаю". Американец приехал в Россию и сделал правильные выводы

"У русских выиграть не получится. Я это четко понимаю". Американец приехал в Россию и сделал правильные выводы

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Знакомьтесь, это Картер Маллис. Он из США. Приехал погостить в Россию и рассказывает своим друзьям в видео чате, какой он увидел Россию.

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Комментарии
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Vladimir Bogdanov
У русских нет комнаты потому, что у них дом, а у всех остальных по комнате в этом большом доме!!!
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52 мин.
Астон Мартин
а где у них своя комната в этом доме ???🤔
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51 мин.
Сергей Вотинцев
Все бы так понимали Россию. То, что перечислено выше, в статье, у русских не отнять. Мы такие и я этим горжусь.
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49 мин.

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