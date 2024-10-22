Певица Ольга Серябкина снялась в откровенном топе и мини-юбке

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина в очередной раз поразила поклонников смелым образом. 39-летняя певица опубликовала в своих соцсетях видео, на котором дефилирует в эффектном серебристом костюме.
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