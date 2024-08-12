Саперы устраняют последствия обстрелов ВСУ в приграничье Курской области

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Север» в круглосуточном режиме устраняют последствия обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенных пунктов в приграничном районе Курской области.
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