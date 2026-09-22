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Замглавы МИД РФ анонсировал встречи Лаврова на ГА ООН

Замглавы МИД РФ анонсировал встречи Лаврова на ГА ООН

Замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил, что глава ведомства Сергей Лавров проведет десятки двусторонних и многосторонних встреч на Генассамблее ООН.

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