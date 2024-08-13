Трамп в интервью Маску рассказал об отношениях с Путиным

Путина он назвал хорошим переговорщиком.фото: kremlin.ru--> Экс-глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью основателю SpaceX Илону Маску рассказал, что у него были хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.
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