Трамп в интервью Маску рассказал об отношениях с Путиным

Путина он назвал хорошим переговорщиком.фото: kremlin.ru--> Экс-глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью основателю SpaceX Илону Маску рассказал, что у него были хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.