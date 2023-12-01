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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Чикаго» обыграл «Милуоки» без травмированных Лавина и Дерозана

Звезды «Чикаго» Зак Лавин и Демар Дерозан пропустили победный для команды матч против «Милуоки» (120:113 ОТ) в четверг из-за травм.

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