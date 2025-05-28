Тихая охота пошла. Лучшие весенние грибы

Вся поляна покрыта свежими зелеными листьями и ярко-желтыми пучками чистотела, усеянными восковыми грибными столбиками Большинство из них носили мятые шляпы цвета охры с поднятыми вверх полями, что выглядело очень соблазнительно.
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