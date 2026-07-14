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Контрафронт

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Оман: Служба морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщила, что танкер был поражен...

Оман: Служба морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщила, что танкер был поражен неизвестным снарядом в 40 морских милях (74,8 км) к северо-востоку от Калхата, южная провинция Аш-Шаркия, рано утром по местному времени.

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