Заброшенный особняк за 2,5 миллиона долларов, который сгорел в огне

Глубоко в лесах северной части штата Нью-Йорк спрятан впечатляющий заброшенный особняк. Особняк был заброшен после того, как в 2018 году на кухне вспыхнул электрический пожар.
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