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С кем России можно договариваться

С кем России можно договариваться

Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения? Приходит время – и любая война заканчивается.

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Комментарии
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Дмитрий Танцюра
Лекало для этого , лучше использовать старое .
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1 д.
Дмитрий Танцюра
Эффективность социальной системы , народным достоянием меряется , а не правом на него .
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1 д.
Natalija Osminina
Нет никакой запутанности, если вернуться к началу. А начало было положено 17 декабря 2021 года, когда Путин бросил неультиматум Байдену и НАТО. Но подписать его США не успели. Вмешался Лондон, сделав провокацию  в Гостомеле- пришлось СВО зайти на Украину. Но так как  Путин был к этому не готов и все, на что он надеялся, не сложилось, он был вынужден пойти на Стамбульский мир. Но опять прилетел рыжий Бориска. И СВО продолжилась. Теперь Путин дожимает США подписать тот самый &quot;неультиматум&quot;, условия которого стали много хуже. В первом варианте это был  п. 1- Украина вне НАТО. В варианте №2 Стамбульских- Украина вне НАТО, России - Крым в аренду и  ЛДНР по границе фронта  -автономия  в Украине. Третий вариант будет Украина вне НАТО. Крым и 4 области-в состав России.  И выход США из НАТО. И США его подпишут, Россия закусила удила, и время играет на нее.  Подпись Украины тут вообще не нужна. Главное, будет выполнен декабрьский неультиматум. Хотя и частично. Столтенберг его не подпишет. Но оставшись без главного спонсора и защитника США,  европейская НАТО падет в одночасье, что повлечет за собой распад ЕС (так как НАТО и ЕС стали единой организацией еще 2 года назад).
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