С кем России можно договариваться

Natalija Osminina

Нет никакой запутанности, если вернуться к началу. А начало было положено 17 декабря 2021 года, когда Путин бросил неультиматум Байдену и НАТО. Но подписать его США не успели. Вмешался Лондон, сделав провокацию в Гостомеле- пришлось СВО зайти на Украину. Но так как Путин был к этому не готов и все, на что он надеялся, не сложилось, он был вынужден пойти на Стамбульский мир. Но опять прилетел рыжий Бориска. И СВО продолжилась. Теперь Путин дожимает США подписать тот самый "неультиматум", условия которого стали много хуже. В первом варианте это был п. 1- Украина вне НАТО. В варианте №2 Стамбульских- Украина вне НАТО, России - Крым в аренду и ЛДНР по границе фронта -автономия в Украине. Третий вариант будет Украина вне НАТО. Крым и 4 области-в состав России. И выход США из НАТО. И США его подпишут, Россия закусила удила, и время играет на нее. Подпись Украины тут вообще не нужна. Главное, будет выполнен декабрьский неультиматум. Хотя и частично. Столтенберг его не подпишет. Но оставшись без главного спонсора и защитника США, европейская НАТО падет в одночасье, что повлечет за собой распад ЕС (так как НАТО и ЕС стали единой организацией еще 2 года назад).