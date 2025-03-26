Юрий Стоянов покинул жюри шоу "Один в один" после Баскова на коленях

Эмоциональное выступление одной из участниц заставило всех судей проявить чувства.Артист Юрий Стоянов неожиданно покинул свое кресло в жюри во время последнего выпуска шоу "Один в один" на телеканале «Россия-1», сообщает издание "Вокруг ТВ".