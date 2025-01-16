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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Снукер. Мастерс. 1/4 финала. Робертсон сыграет с Мерфин, Аллен против Селби и другие матчи

Снукер Мастерс Лондон, Англия 1/4 финала 16 января Нил Робертсон (Австралия) – Шон Мерфи (Англия) – 16.

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