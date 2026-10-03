В Киеве создадут резервные переправы через Днепр на случай повреждения мостов

После российских ударов по мостам в украинской столице в ближайшие дни планируют начать создание нескольких резервных переправ через Днепр, а в долгосрочной перспективе власти рассматривают вариант сооружения тоннеля под рекой.
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