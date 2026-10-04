Претензионный порядок в оферте Wildberries с 1 октября 2026 года: договорный канал, два срока ответа и статья 14 закона о платформенной экономике

С 1 октября 2026 года одновременно вступили в силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации» и новая редакция оферты Wildberries (файл от 24 сентября 2026 года с пометкой «Вступает в силу с 01 октября 2026 года»).
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