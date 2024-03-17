Эксперты выяснили, что курение влияет на генетику

Группа американских генетиков из Чикагского университета провела исследование, в ходе которого были проанализированы образцы из девяти различных тканей человека, чтобы выяснить, как курение влияет на клеточный и генетический уровень.
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