Главные загрязнители планеты нарастили выбросы в атмосферу

Несмотря на громкие заявления о приверженности целям Парижского соглашения по климату, главные экономики — «загрязнители» атмосферы планеты в 2021 году нарастили выбросы углекислого газа, рассказал «Известиям» старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак.