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Главные загрязнители планеты нарастили выбросы в атмосферу

Главные загрязнители планеты нарастили выбросы в атмосферу

Несмотря на громкие заявления о приверженности целям Парижского соглашения по климату, главные экономики — «загрязнители» атмосферы планеты в 2021 году нарастили выбросы углекислого газа, рассказал «Известиям» старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак.

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