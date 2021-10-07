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Италия проиграла Испании в полуфинале Лиги Наций, прервав рекордную серию без поражений

Италия проиграла Испании в полуфинале Лиги Наций, прервав рекордную серию без поражений

Спорт До этого сборная Италии провела 37 игр без поражений. Итальянская футбольная сборная потерпела поражение от команды Испании в матче 1/2 финала Лиги Наций.

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