Вучич заявил, что Макрон хотел бы введения Сербией санкций против России

Global Look Press/Tomas Tkacik/Keystone Press Agency Президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы введения Сербией санкций в отношении России, однако Белград этого не сделал и не стыдится такой позиции, заявил сербский лидер Александр Вучич.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии