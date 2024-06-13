Сверх легкая диагностика ноутбука

﻿﻿Это тот случай, когда ноутбук сам подскажет вам, где находится больной зуб. На столе лежит Acer Nitro, точнее его мать, что-то пошло не так, отвалился аккумулятор, не заряжается и не включается Теперь давайте перевернем это Все еще не видите? Что, если мы увеличим масштаб? Сломанный зуб сожгли на работе МОП-транзистор хорошо сгорел и был припаян к контактам.