Снизят ли граничный возраст мобилизации до 55 лет? Адвокат Алексей Мендрух отвечает

Какая петиция была зарегистрирована на сайте Кабинета министров 27 июля 2026 года? Какие три ключевых аргумента приводят авторы инициативы? Какие законопроекты о снижении предельного возраста уже находятся в Верховной Раде и почему они не приняты? И набрала ли предыдущая аналогичная петиция необходимое количество голосов и что ответил Генштаб? Адвокат Алексей Мендрух в эфире ответил на Читать далее: https://prav.