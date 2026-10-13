Необычные проекты советских вертолётов, что демонстрируют величие советского авиапрома Пик наибольшего расцвета вертолётостроения пришёлся на вторую половину XX века.
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