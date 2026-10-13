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Необычные проекты советских вертолётов, что демонстрируют величие советского авиапрома

Необычные проекты советских вертолётов, что демонстрируют величие советского авиапрома

Необычные проекты советских вертолётов, что демонстрируют величие советского авиапрома Пик наибольшего расцвета вертолётостроения пришёлся на вторую половину XX века.

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