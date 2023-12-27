Южноуральцы стали чаще писать Деду Морозу

Жители Челябинской области стали чаще посещать сайты с онлайн-почтой Деда Мороза. Наибольшая активность была зафиксирована в первую неделю декабря – трафик в эти дни почти в 10 раз превысил показатели предыдущих недель.
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