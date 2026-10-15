В организации установят систему видеонаблюдения за 1,16 миллиона рублейИркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока после смерти сотрудницы будет по камерам следить за персоналом и посетителями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Состоится ли в Ки...
- Партия любителей ...
- Взрыв машины сове...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым