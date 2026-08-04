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«Ике литр донор каны салганнар»: Ашказаныннан биш тапкыр кан киткән ханым әни булачак

«Ике литр донор каны салганнар»: Ашказаныннан биш тапкыр кан киткән ханым әни булачак

Казанда яшәүче 35 яшьлек хатын ашказанында кан китүдән интеккән, шунлыктан гомеренә куркыныч янаган. Республика клиник хастаханәсе табиблары хатын-кызның ашказаны артериясен эмболизацияләгәннәр, ягъни ашказанын кан белән тәэмин итүче артерияне томалаганнар.

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