«Ике литр донор каны салганнар»: Ашказаныннан биш тапкыр кан киткән ханым әни булачак

Казанда яшәүче 35 яшьлек хатын ашказанында кан китүдән интеккән, шунлыктан гомеренә куркыныч янаган. Республика клиник хастаханәсе табиблары хатын-кызның ашказаны артериясен эмболизацияләгәннәр, ягъни ашказанын кан белән тәэмин итүче артерияне томалаганнар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии