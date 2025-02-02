Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 566 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Рябенко
    В России всем заправляю евреи, которым выгодны мигранты а не коренные жители России, которых стараются уничтожить как...«Любим Россию – т...
  • ninikooo Митусова
    Депутаты уже приготовили 20 млрд рублей « для бедных и несчастных, «майнящих крипту для ВСУ»?!«Абхазия содержит...
  • Анатолий Рябенко
    Голод не тётка. Надо Абхазии года два-три пожить без всякой дотации из России. Это время покажет кто прав а кто безда...«Абхазия содержит...

Пытки током, сломанные рёбра и выстрелы в затылок: Судмедэксперты рассказали о зверствах ВСУ в Русском Поречном

Пытки током, сломанные рёбра и выстрелы в затылок: Судмедэксперты рассказали о зверствах ВСУ в Русском Поречном

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Судмедэксперты, работающие в Курской области, рассказали о зверствах боевиков ВСУ по отношению к мирным жителям Русского Поречного.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Кузнецова
Только уничтожать, чтобы не обменяли
Ответить
9 час.
Роман
С какой целью таких берут в плен???Чтобы еще больше разозлить народ??? Почему до сих пор не вернули смертную казнь???Где СМЕРШ???
Ответить
7 час.
нн
наталья никифорова
Когда наша доблестная Дума и Совет Федерации наконец назовет это недогосударство террористическим а все верхушку нынешней киевской власти террористами со всеми вытекающими из этого определения последствиями. Такое впечатление что там половина депутатов ждет не дождется переговоров с врагами, чтобы сохранить своих деток, находящихся &quot;за бугром&quot; и свою недвижимость, короче говоря откровенные предатели с кукишами в кармане изображающие патриотов. Сенаторы озабочены больше &quot;пробками в анальных отверстиях&quot;, нежели насущными вопросами, а в Думе обсуждают, как создать для школьников интимные места &quot;для романтических отношений&quot; для повышения рождаемости в стране. Век бы в это не поверила, если бы не услышала собственными ушами на радио &quot;Вести ФМ&quot;. Тьфу на вас, продажные  уроды!!!!!!
Ответить
3 час.
наверх