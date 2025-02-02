Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Судмедэксперты, работающие в Курской области, рассказали о зверствах боевиков ВСУ по отношению к мирным жителям Русского Поречного.
Пытки током, сломанные рёбра и выстрелы в затылок: Судмедэксперты рассказали о зверствах ВСУ в Русском Поречном
Комментарии
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Галина Кузнецова
Только уничтожать, чтобы не обменяли
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9 час.
Роман
С какой целью таких берут в плен???Чтобы еще больше разозлить народ??? Почему до сих пор не вернули смертную казнь???Где СМЕРШ???
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7 час.
нн
наталья никифорова
Когда наша доблестная Дума и Совет Федерации наконец назовет это недогосударство террористическим а все верхушку нынешней киевской власти террористами со всеми вытекающими из этого определения последствиями. Такое впечатление что там половина депутатов ждет не дождется переговоров с врагами, чтобы сохранить своих деток, находящихся "за бугром" и свою недвижимость, короче говоря откровенные предатели с кукишами в кармане изображающие патриотов. Сенаторы озабочены больше "пробками в анальных отверстиях", нежели насущными вопросами, а в Думе обсуждают, как создать для школьников интимные места "для романтических отношений" для повышения рождаемости в стране. Век бы в это не поверила, если бы не услышала собственными ушами на радио "Вести ФМ". Тьфу на вас, продажные уроды!!!!!!
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3 час.
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