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«Галатасарай» до 25 млн евро увеличил предложение по Батракову. Агентам готовы дать максимум 3 млн комиссии (Fanatik)

« Галатасарай » увечил предложение по полузащитнику « Локомотива » Алексею Батракову с 20 до 25 миллионов евро.

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