IT-эксперт рассказал, как не стать жертвой интернет-мошенников: «Везде нужно развивать критическое мышление»

С какими угрозами чаще всего сталкиваются пользователи в интернете и как им противостоять? Об этом «ФедералПресс» на полях «Инфофорума-2025» рассказал директор департамента цифровых технологий Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, член Общественного совета Минцифры Владимир Маслов.