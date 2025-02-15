Экс-президент Молдавии назвал Санду незаконно избранным президентом

Global Look Press/Eugen Kotenko/Keystone Press Agency Бывший президент Молдавии Владимир Воронин в интервью РЕН ТВ назвал Майю Санду незаконно избранным президентом и усомнился в легитимности президентских выборов в стране.
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