Суд обязал МУГИСО убрать свалку на Химмаше

Суд обязал Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) ликвидировать несанкционированную свалку на перекрестке улицы Дагестанской и переулка Запорожского (микрорайон Химмаш).
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