РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Училась в Львовском университете имени Ивана Франко. Фарион была старостой украинского отделения. Единственная студен...Украинский полити...
  • Валерий Светлый
    Для этого надо депортировать Израиль в СШАИтальянский премь...
  • Валерий Светлый
    ГАЗА - 2023. Фонтаны крови, груды детских трупов, Останки под бетоном матерей, Цахал ползет, за Торою нащупав Политик...Итальянский премь...

Суд обязал МУГИСО убрать свалку на Химмаше

Суд обязал МУГИСО убрать свалку на Химмаше

Суд обязал Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) ликвидировать несанкционированную свалку на перекрестке улицы Дагестанской и переулка Запорожского (микрорайон Химмаш).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх