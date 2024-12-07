Лидеры очень сильные. Живов завил о появлении "партии миграции"

Чиновники -то побегут за бугор" с наворованным! А народу что делать! Жить по законам кишлаков?

ИМ

Ильдус Мамлеев

А наша Власть им в этом полностью потокает. Ждут не дождутся наверное, когда в России гражданская война начнётся!