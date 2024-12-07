Политолог Алексей Живов сообщил о появлении в России "партии миграции". Она активно агитирует за завоз инородцев в нашу страну.
Лидеры очень сильные. Живов завил о появлении "партии миграции"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вд
валерий двойнишников
Унося наворованное)))
Ответить
2 час.
sa
svet alex
Чиновники -то побегут за бугор" с наворованным! А народу что делать! Жить по законам кишлаков?
Ответить
2 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
А наша Власть им в этом полностью потокает. Ждут не дождутся наверное, когда в России гражданская война начнётся!
Ответить
33 мин.
Свежие комментарии