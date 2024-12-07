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Лидеры очень сильные. Живов завил о появлении "партии миграции"

Лидеры очень сильные. Живов завил о появлении "партии миграции"

Политолог Алексей Живов сообщил о появлении в России "партии миграции". Она активно агитирует за завоз инородцев в нашу страну.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Унося наворованное)))
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2 час.
sa
svet alex
Чиновники -то побегут за бугор&quot; с наворованным! А народу что делать! Жить по законам кишлаков?
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2 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
А наша Власть им в этом полностью потокает. Ждут не дождутся наверное, когда в России гражданская война начнётся!
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33 мин.

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