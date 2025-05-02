В ДНР сорвали атаку украинского дрона по центру Мариуполя

Беспилотник был начинён поражающими элементами. «1 мая боевики украинских формирований предприняли попытку совершить террористическую атаку на центр Мариуполя с использованием БПЛА самолётного типа, вооружённого боевым фугасным зарядом», — заявили в управлении Федеральной службы безопасности по Донецкой народной республике.
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