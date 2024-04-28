Никакой коммерции. В России ужесточают для мигрантов правила сдачи экзамена по русскому

Юрий Белов

А как же быть с уже купившими экзамен/гражданство/паспорт ? А , так же , как быть с торговцами экзаменами/гражданством/паспортами (читай - Родиной !) ???!!!!! Ведь покупатели исчисляются уже миллионами . Пусть продолжают у нас жить , нас же ненавидеть и пить из нас кровь ???!!!!!