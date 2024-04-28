Никакой коммерции. В России ужесточают для мигрантов правила сдачи экзамена по русскому

Все 12 вузов, экзаменующие мигрантов, расторгли договоры с коммерческими партнерами Александр Поготов/РИА Новости Мигранты в России больше не смогут сдавать экзамен по русскому языку в коммерческих организациях.
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