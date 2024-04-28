Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Никакой коммерции. В России ужесточают для мигрантов правила сдачи экзамена по русскому

Никакой коммерции. В России ужесточают для мигрантов правила сдачи экзамена по русскому

Все 12 вузов, экзаменующие мигрантов, расторгли договоры с коммерческими партнерами Александр Поготов/РИА Новости Мигранты в России больше не смогут сдавать экзамен по русскому языку в коммерческих организациях.

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Комментарии
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Юрий Белов
А как же быть с уже купившими экзамен/гражданство/паспорт ? А , так же , как быть с торговцами экзаменами/гражданством/паспортами (читай -    Родиной !) ???!!!!! Ведь покупатели исчисляются уже миллионами . Пусть продолжают у нас жить , нас же ненавидеть и пить из нас кровь  ???!!!!!
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