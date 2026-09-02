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Буданов* говорит о "преступных приказах", но не называет тех, кто их отдал

Буданов* говорит о "преступных приказах", но не называет тех, кто их отдал

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* отреагировал на вооруженную перестрелку в Киеве между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР).

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