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Эндрю Тейт рассказал о разговоре заключенных о криптовалютном протоколе Railgun

Эндрю Тейт рассказал о разговоре заключенных о криптовалютном протоколе Railgun

Находящийся в федеральной тюрьме Майами Эндрю Тейт вновь высказался о криптовалютах. В публикации от 4 сентября он заявил, что услышал разговор четырех заключенных, которые обсуждали использование протокола Railgun.

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