Награды за успехи в науке получили трое ученых Мининского университета

Трое преподавателей Мининского университета: доцент кафедры иноязычной профессиональной коммуникации Мария Архипова, декан факультета дизайна, изящных искусств и медиа-технологий Нина Петрова, доцент кафедры экономики предприятия Елена Романовская награждены Почетными грамотами министерства образования и науки Нижегородской области за достижение значимых успехов в научной работе, в том числе в педагогике.
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