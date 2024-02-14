Награды за успехи в науке получили трое ученых Мининского университета

Трое преподавателей Мининского университета: доцент кафедры иноязычной профессиональной коммуникации Мария Архипова, декан факультета дизайна, изящных искусств и медиа-технологий Нина Петрова, доцент кафедры экономики предприятия Елена Романовская награждены Почетными грамотами министерства образования и науки Нижегородской области за достижение значимых успехов в научной работе, в том числе в педагогике.