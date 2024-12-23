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Какие торговые центры откроются в Москве в 2025 году

Какие торговые центры откроются в Москве в 2025 году

На 2025 год девелоперы запланировали ввод в Москве 18 новых торговых центров В 2025 году в столице ожидается ввод 18 торговых центров На 2025 год девелоперы запланировали ввод в Москве 18 новых торговых центров (ТЦ) общей площадью 606 тыс.

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