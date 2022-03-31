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Русский язык вошел в пятерку ведущих языков мира

Русский язык вошел в пятерку ведущих языков мира

Русский язык попал в пятерку ведущих языков в мире по роли в бытовой и научной коммуникации, об этом свидетельствуют исследования Института имени Пушкина «Индекс положения русского языка в мире» за 2021 год, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.

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