Русский язык вошел в пятерку ведущих языков мира

Русский язык попал в пятерку ведущих языков в мире по роли в бытовой и научной коммуникации, об этом свидетельствуют исследования Института имени Пушкина «Индекс положения русского языка в мире» за 2021 год, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.