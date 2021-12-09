Сами не справились: при правительстве Самарской области создан штаб по борьбе с бродячими собаками

При этом, в областном центре есть даже случаи смертельных последствий укусов животных. 8 декабря стало известно о том, что при областном правительстве создан целый штаб, целью которого является выработка мер по борьбе с безнадзорными животными.
При этом, в областном центре есть даже случаи смертельных последствий укусов животных. 8 декабря стало известно о том, что при областном правительстве создан целый штаб, целью которого является выработка мер по борьбе с безнадзорными животными.
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