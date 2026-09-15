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Бизнес журнал. Урал

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Дзержинский суд Тагил вынесет приговор по делу взрыва на Сибирской

Дзержинский суд Тагил вынесет приговор по делу взрыва на Сибирской

Четверо обвиняемых, включая сотрудников «ГАЗЭКС» и собственницу квартиры, не признают вину в трагедии на улице Сибирской.

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