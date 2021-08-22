Мировое обозрение

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Военные РФ в Южной Осетии с 3 сентября смогут проголосовать досрочно на выборах в Госдуму

ЦХИНВАЛ, 21 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах в Госдуму начнется в Южной Осетии с 3 сентября для военнослужащих на отдаленных заставах, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства России в Цхинвале Сергей Алексеев.

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