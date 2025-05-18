"Пересажаем их всех, когда вернутся". Россию готовят к всплеску преступности после СВО

САША ЛЕПАЕВ

ребята наведут порядок вам даже никто не поможет . а вот люди станут в один строй с бойцами. вот тогда и будет вам расправа за унижение народа. бойцы все знают что вы сейчас здесь творите. думаю поблажек вам не будет. а продажная полиция пусть сейчас уже покидает страну . они народ не защищали а защищали мигрантов за деньги и продали собственный народ. а то что вы готовитесь бойцов наказывать то вам одна дорога или бежите или вам хана. народ против вас даже не сомневайтесь. вы продавали страну а ребята защищали. и теперь вы хотите им поставить капканы. только попробуйте .