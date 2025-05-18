Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Пересажаем их всех, когда вернутся". Россию готовят к всплеску преступности после СВО

"Пересажаем их всех, когда вернутся". Россию готовят к всплеску преступности после СВО

Видели эти глаза на фото вернувшегося бойца? А ведь все будет непросто с возвращением этих ребят.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
ребята наведут порядок вам даже никто не поможет . а вот люди станут в один строй с бойцами. вот тогда и будет вам расправа за унижение народа.  бойцы все знают что вы сейчас здесь творите. думаю поблажек вам не будет. а продажная полиция пусть сейчас уже покидает страну . они народ не защищали а защищали мигрантов за деньги и продали собственный народ. а то что вы готовитесь бойцов наказывать то вам одна дорога или бежите или  вам хана. народ против вас даже не сомневайтесь. вы продавали страну а ребята защищали. и теперь вы хотите им поставить капканы.  только попробуйте .
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5 час.
Дмитрий Gold
Что за статья, вопль проворовавшегося чиновника? Как раз с них и спросят, помню людей, что с ВОВ вернулись, мимо беспредела не пройдут, мы с другом на поездах катались, увязались за нами контролёры, добежали до первого вагона, а там вагон для курящих, схватили нас за уши, а дальше уже контролёров пинали, за что воевали, а вы детей бьёте, короче досталось служивым
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4 час.
Ирина Трифонова
какая подлость! Стыдно за страну
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3 час.
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