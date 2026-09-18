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Газета «Культура»

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Здание Конюшенного музея в Петербурге впервые откроют для публики на фестивале «Из профессорской квартиры»

С 18 по 20 сентября в Санкт-Петербурге состоится фестиваль «Из профессорской квартиры». Мероприятие пройдет в здании бывшего музея придворных экипажей на Конюшенной площади.

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