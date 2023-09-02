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На Дону пресекли незаконный вылов рыбы на реке Маныч

В ходе проведения мероприятий сотрудники Сальского линейного отдела МВД России на транспорте, в акватории реки Маныч Веселовского водохранилища, выявили ранее судимого местного жителя 1968 года рождения.

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