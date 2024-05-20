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Кремль: учения по отработке применения ЯО проведут в соответствующие сроки

Кремль: учения по отработке применения ЯО проведут в соответствующие сроки

Военные учения России по отработке применения нестратегического ядерного оружия проведут в соответствующие сроки, информацию о точных датах нужно запрашивать в Минобороны, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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