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В Курганской области на выборах проголосовали более 100 тысяч избирателей

Избирательные участки на территории Курганской области закрылись 18 сентября в 20:00. По данным ЦИК РФ, на выборах проголосовало более 100 тысяч избирателей.

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