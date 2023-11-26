НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Форвард «Жироны» Довбик об отношении испанцев к событиям на Украине: «Уже все забывают. Спустя 15 минут общения им неинтересно»

Форвард «Жироны» Довбик об отношении испанцев к событиям на Украине: «Уже все забывают. Спустя 15 минут общения им неинтересно»

«Я думаю, немного уже люди как-то спокойно относятся к этому. Они просто вообще не понимают, каково. Мы общались, бывало.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх