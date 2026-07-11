Ормузский пролив должен быть открыт: США выдвинули новый ультиматум Ирану

В последние дни наблюдается снижение судоходства через Ормузский пролив из-за расхождения во мнениях между США и Ираном относительно толкования меморандума о взаимопонимании, подписанного 17 июня в Исламабаде и касающегося управления Ормузским проливом.
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